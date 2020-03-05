Turkish Airlines будет летать из Киева в Даламан (инфографика)

Turkish Airlines начнет осуществлять полеты из турецкого города Даламан в киевский аэропорт “Борисполь”.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

График:

Киев-Даламан: вылет: 6:20, прилет: 8:50 (вторник, пятница)

Даламан-Киев: отправление: 2:55, прилет: 5:20 (вторник, пятница)

Период рейсов с 1 мая по 29 сентября 2020 года. Время в пути составит около 2,5 часа.

Цена билетов:

Эконом-класс – от $126 в одну сторону;

Бизнес-класс – от $461.





В стоимость билета уже включена перевозка ручной клади, багажа и питание.

Заказать билеты можно на сайте авиаперевозчика по ссылке: www.turkishairlines.com

Справка Finance.ua:

Данный маршрут в 2020 году станет первым в Украине, который Turkish Airlines будет выполнять не из Стамбула.

Сейчас крупнейший авиаперевозчик Турции осуществляет полеты из нового аэропорта Стамбула в аэропорт Борисполь, Львов, Одессу, Херсон, Запорожье и Харьков.

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