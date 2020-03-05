Turkish Airlines будет летать из Киева в Даламан (инфографика)

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Turkish Airlines начнет осуществлять полеты из турецкого города Даламан в киевский аэропорт “Борисполь”.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
График:
Период рейсов с 1 мая по 29 сентября 2020 года. Время в пути составит около 2,5 часа.
Цена билетов:
В стоимость билета уже включена перевозка ручной клади, багажа и питание.
Заказать билеты можно на сайте авиаперевозчика по ссылке: www.turkishairlines.com
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