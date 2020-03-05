За долги по коммуналке у украинца забрали автомобиль и продали его на аукционе

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У украинца, который задолжал за коммуналку 15 тысяч гривен, конфисковали авто и продали его на аукционе. Это произошло в Николаевской области.
Так, местный задолжал перед областным коммунальным предприятием “Николаевоблтеплоэнерго” оплату за услуги теплоснабжения. Долг составлял 15 000 гривен, и в результате у украинца конфисковали авто и продали его на аукционе.
Как отмечают в пресс-службе “Николаевоблтеплоэнерго”, данное исполнительное производство находится в Заводском отделе Государственной исполнительной службы города.
Сейчас задолженность за отопление перед компанией была погашена в полном объеме.
Исполнительная служба описала авто Mаzda 3, 2007 года выпуска, а затем машину выставили на электронной площадке OpenMarket государственного предприятия СЕТАМ.
Стартовая цена конфискованной Mаzda была 72050 гривен, и в пятницу, 6 марта, автомобиль успешно продали на 51% дороже первоначальной стоимости.
Так, машина ушла с молотка почти за 109 000 гривен. После вычета задолженности и исполнительского сбора остаток от полученной на аукционе суммы отдали должнику.
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