За долги по коммуналке у украинца забрали автомобиль и продали его на аукционе

У украинца, который задолжал за коммуналку 15 тысяч гривен, конфисковали авто и продали его на аукционе. Это произошло в Николаевской области.

Так, местный задолжал перед областным коммунальным предприятием “Николаевоблтеплоэнерго” оплату за услуги теплоснабжения. Долг составлял 15 000 гривен, и в результате у украинца конфисковали авто и продали его на аукционе.

Как отмечают в пресс-службе “Николаевоблтеплоэнерго”, данное исполнительное производство находится в Заводском отделе Государственной исполнительной службы города.

Сейчас задолженность за отопление перед компанией была погашена в полном объеме.

Исполнительная служба описала авто Mаzda 3, 2007 года выпуска, а затем машину выставили на электронной площадке OpenMarket государственного предприятия СЕТАМ.

Стартовая цена конфискованной Mаzda была 72050 гривен, и в пятницу, 6 марта, автомобиль успешно продали на 51% дороже первоначальной стоимости.

Так, машина ушла с молотка почти за 109 000 гривен. После вычета задолженности и исполнительского сбора остаток от полученной на аукционе суммы отдали должнику.