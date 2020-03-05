Налоговики изъяли ювелирных изделий на 17 млн грн

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Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы в Житомирской и Киевской областях ликвидировали схему незаконного производства и реализации ювелирных изделий. В рамках расследования они изъяли товарно-материальных ценностей на сумму более чем 17,3 млн грн, сообщает пресс-служба ГФС.
Установлено, что владелец одной из киевских компаний, занимающихся производством и реализацией подпольно изготовленных ювелирных изделий, организовал схему уклонения от уплаты налогов.
Товар, незаконно изготовленный из металлов неизвестного происхождения, подозреваемый реализовывал через ряд подконтрольных физлиц-предпринимателей, зарегистрированных в Житомирской области. Часть средств предприниматели перечисляли на счета предприятия, которое возглавлял фигурант в качестве оплаты за якобы приобретенные товары, а часть – передавали злоумышленнику наличными.
Вследствие неуказания в бухгалтерской и налоговой отчетности компании реального объема продаж и стоимости ювелирных изделий фигурант в течение 2018-2019 годов уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах.
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