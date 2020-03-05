В General Motors рассказали об особенностях электрического Hummer (фото)

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Концерн General Motors поделился информацией о платформе, на которой будет построен первенец возрожденного бренда Hummer.
В частности, стали известны подробности о батарее нового поколения, которые получили собственное имя Ultium и разработаны собственными силами концерна.
Ячейки, из которых состоят аккумуляторы, могут устанавливаться в составе блока горизонтально или вертикально. По мнению инженеров GM, это позволит гибко оптимизировать как масштабы, так и способ компоновки аккумуляторов применительно к каждой конкретной модели, поскольку новая платформа должна стать базой сразу для нескольких американских электромобилей.
При напряжении в 800 вольт батареи можно будет заряжать от мощных скоростных устройств на 350 кВт, сами аккумуляторы смогут иметь емкость до 200 кВтч и обеспечивать пробег на одной зарядке до 650 км.
Что касается самой платформы, то в ее составе будут применяться электродвигатели собственной разработки, причем особенности конструкции позволят создавать машины как с передним и задним, так и с полным приводом.
Фото: motor1
Будущий электрический Hummer должен получить сразу три электромотора общей мощностью до 1000 л.с. – вероятнее всего, два из них будут отдельно заведовать задними колесами. При этом на набор 60 миль в час (97 км/ч) машина потратит всего 3 секунды. Интересно, что, по предварительным данным, электрический Hummer EV концерн GM планирует выпускать на одном заводе с неким «зеленым» пикапом и неназванной пока электрической же моделью Cadillac.
Фото: motor1
Соответственно, очень высока вероятность того, что уже запланированная модификация нового Escalade, полностью лишенная ДВС, разделит платформу с первым представителем возрожденного бренда Hummer.
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