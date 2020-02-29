HP отклонила новое предложение Xerox о поглощении

Компания HP ответила в четверг отказом на новое предложение Xerox Holdings Corp о поглощении, повысившей сумму сделки до $35 млрд, заявив, что это предложение по-прежнему недооценивает её активы.

Компания Xerox в прошлом месяце увеличила сумму сделки на $2 до $24 за акцию после того, как производитель компьютеров отклонил её предыдущее предложение.

Новое предложение Xerox вступило в силу 2 марта. Согласно его условиям Xerox предполагала произвести покупку HP с выплатой $18,40 наличными и 0,149 своей акции на каждую акцию HP.

«Наш посыл акционерам HP предельно ясен: предложение Xerox недооценивает HP и несёт несоразмерную выгоду акционерам Xerox за счёт акционеров HP», – заявил председатель совета директоров HP Чип Берг (Chip Bergh).