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Нефедов объяснил провал таможенных поступлений в бюджет

Нефедов объяснил провал таможенных поступлений в бюджет

Государственная таможенная служба объясняет недопоступление 13 млрд грн в бюджет в январе-феврале снижением импорта сырьевых товаров и укреплением курса гривны.

«На объемы такого импорта Таможня не влияет, зато влияют изменения конъюнктуры мировых рынков, социально-экономическая ситуация в стране, уровень доходов населения и промышленного производства», – говорится в сообщении ведомства.

В частности, в таможенной службе уточняют, что взимают налоги с импорта товаров, то есть процент от стоимости ввозимого товара в Украину (за исключением льготных).

По данным ведомства, в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года налогооблагаемый импорт упал на $0,21 млрд, из-за чего таможня перечислила в бюджет на $ $0,27 млрд меньше.

Такое сокращение в Гостаможслужбе связывают с падением сырьевого импорта, который составляет 43% от общего объема импорта.

Его падение таможня объясняет, с одной стороны, накоплением в хранилищах запасов газа. С другой стороны, – сократилось потребление газа в Украине ввиду рекордно теплой зимы, из-за чего потребность в его импорте-растаможивании отпала.

Вторым ключевым фактором таможенных недопоступлений в Гостаможслужбе называют несоответствие заложенного правительством в госбюджете курса гривны (27 грн/$) и фактического курса в январе-феврале (23,68-24,57 грн/$).

Гостаможслужба отмечает, что стоимость импортируемого товара в долларах не изменилась, а в гривне она снизилась. В результате сократилось количество налогов: в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в гривне собрали меньше на 12,3%. При этом поступления в $1,9 млрд остались практически неизменными, уточняют в Гостаможслужбе.

По материалам Финансовый клуб
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