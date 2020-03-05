Нефедов объяснил провал таможенных поступлений в бюджет

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственная таможенная служба объясняет недопоступление 13 млрд грн в бюджет в январе-феврале снижением импорта сырьевых товаров и укреплением курса гривны.
«На объемы такого импорта Таможня не влияет, зато влияют изменения конъюнктуры мировых рынков, социально-экономическая ситуация в стране, уровень доходов населения и промышленного производства», – говорится в сообщении ведомства.
В частности, в таможенной службе уточняют, что взимают налоги с импорта товаров, то есть процент от стоимости ввозимого товара в Украину (за исключением льготных).
По данным ведомства, в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года налогооблагаемый импорт упал на $0,21 млрд, из-за чего таможня перечислила в бюджет на $ $0,27 млрд меньше.
Такое сокращение в Гостаможслужбе связывают с падением сырьевого импорта, который составляет 43% от общего объема импорта.
Его падение таможня объясняет, с одной стороны, накоплением в хранилищах запасов газа. С другой стороны, – сократилось потребление газа в Украине ввиду рекордно теплой зимы, из-за чего потребность в его импорте-растаможивании отпала.
Вторым ключевым фактором таможенных недопоступлений в Гостаможслужбе называют несоответствие заложенного правительством в госбюджете курса гривны (27 грн/$) и фактического курса в январе-феврале (23,68-24,57 грн/$).
Гостаможслужба отмечает, что стоимость импортируемого товара в долларах не изменилась, а в гривне она снизилась. В результате сократилось количество налогов: в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в гривне собрали меньше на 12,3%. При этом поступления в $1,9 млрд остались практически неизменными, уточняют в Гостаможслужбе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Расходы украинцев и немцев на еду (инфографика)Вчера, 14:47 - 5085 8
Индексация пенсий: в Минсоцполитики объяснили важный моментВчера, 11:11 - 15390 7
До 1 апреля обязательно нужно заключить декларацию с врачом (инфографика)Позавчера, 08:58 - 19882 4
Налог на доход от аренды сельхозземель: что предлагают в ВРВчера, 12:14 - 5551 4
Зарплата украинцев за 25 лет выросла в 140 раз (таблица)Вчера, 09:21 - 3062 4
Индексация пенсий: в Минсоцполитики объяснили важный моментВчера, 11:11 - 15390 7
Ипотечное кредитование в Украине и Польше: в чем разница (инфографика)Вчера, 08:09 - 15191 4
5 советов покупателям авто в салонахВчера, 21:29 - 6450 2
Налог на доход от аренды сельхозземель: что предлагают в ВРВчера, 12:14 - 5551 4
Расходы украинцев и немцев на еду (инфографика)Вчера, 14:47 - 5085 8
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 883
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 708 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 722 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 3223
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1650 8