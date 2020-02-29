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SkyUp предлагает скидки на билеты по всем направлениям

SkyUp предлагает скидки на билеты по всем направлениям

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines вводит скидку в 8% на билеты по всем направлениям.

Об этом свидетельствует информация на странице авиаперевозчика в FACEBOOK.

Как получить скидку:

  • выбрать билеты с датами вылета от 06.03.20 до 28.10.20, кроме периода с 29.04 по 04.05;
  • ввести промокод GL-WOMENSDAY перед оплатой билета.

Акционная цена действует по всем направлениям в период с 6 марта по 9 марта 2020 года.

Приобрести билеты можно на сайте SkyUp: skyup.aero

Справка Finance.ua:

  • Из-за вспышки коронавируса на севере Италии украинский лоукостер SkyUp отменил полеты в итальянский город Турин.
  • SkyUp Airlines в 2020 году планирует открыть более 30 новых рейсов в Италию, Грецию, Португалию, Испанию, Израиль, Болгарию, Грузию и Кипр.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.

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По материалам Finance.UA
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