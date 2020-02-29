SkyUp предлагает скидки на билеты по всем направлениям

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Украинская авиакомпания SkyUp Airlines вводит скидку в 8% на билеты по всем направлениям.
Об этом свидетельствует информация на странице авиаперевозчика в FACEBOOK.
Как получить скидку:
Акционная цена действует по всем направлениям в период с 6 марта по 9 марта 2020 года.
Приобрести билеты можно на сайте SkyUp: skyup.aero
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.
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