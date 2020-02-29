Цены на нефть достигли нового минимума: стоимость Brent упала ниже 50 долларов

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Цены на нефть резко снизились перед заседанием ОПЕК+, которое состоится в пятницу, 6 марта. Однако в четверг, 5 марта, накануне встречи ОПЕК, стоимость этого продукта, наоборот, выросла в цене. В частности, баррель нефти Brent торговался на уровне почти 52 долларов.
По состоянию на 8:30 по киевскому времени, цена нефти Brent снизилась до 49,57 доллара за баррель, а стоимость нефти марки WTI опустилась до 45,52 доллара за баррель. Об этом сообщает Лига. Бизнес с ссылкой на данные Investing.com.
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Как указано, предыдущие торги завершились на уровне 49,99 доллара и 45,90 доллара соответственно. Также заметим, что вчера, 5 марта, перед заседанием ОПЕК цены на нефть резко выросли.
Аналитики AxiCorp полагают, что цены на нефть могут возобновить свой рост, если Россия и другие сторонники ОПЕК поддержат решение сократить объем добычи нефти. Однако на стоимость сырья может повлиять еще и коронавирус, добавили эксперты. Ведь пока непонятно, как дальше будет развиваться эпидемия.
С начала недели Brent и WTI снизились в цене на 2%. Кроме того, опустилась стоимость нефтяных контрактов на ближайший месяц на Международной энергетической бирже Шанхая. В частности, в пятницу, 6 марта, она снизилась на 4,2% до 358,1 юаня за баррель.
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