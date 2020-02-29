Ощадбанк объявил конкурс на председателя правления

Государственный Ощадбанк объявил конкурс на должность нового председателя правления вместо Андрея Пышного.

Согласно сообщению на сайте банка, среди стратегических задач, с которыми придется справляться новому топ-менеджеру, отмечаются наращивание кредитования, в том числе малого и среднего бизнеса, продолжение оптимизации сети отделений, развитие IT-направления, сокращение портфеля неработающих кредитов.

Кандидат должен иметь опыт работы в банковском секторе не менее 10 лет, в том числе не менее пяти лет на руководящих должностях, опыт стратегического и инвестиционного планирования, кризисного менеджмента; опыт работы с международными финансовыми организациями будет считаться преимуществом.

Документы принимаются до 26 марта, а конкурс продлится до 23 апреля.

Справка Finance.ua:

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