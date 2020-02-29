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Ощадбанк объявил конкурс на председателя правления

Ощадбанк объявил конкурс на председателя правления

Государственный Ощадбанк объявил конкурс на должность нового председателя правления вместо Андрея Пышного.

Согласно сообщению на сайте банка, среди стратегических задач, с которыми придется справляться новому топ-менеджеру, отмечаются наращивание кредитования, в том числе малого и среднего бизнеса, продолжение оптимизации сети отделений, развитие IT-направления, сокращение портфеля неработающих кредитов.

Кандидат должен иметь опыт работы в банковском секторе не менее 10 лет, в том числе не менее пяти лет на руководящих должностях, опыт стратегического и инвестиционного планирования, кризисного менеджмента; опыт работы с международными финансовыми организациями будет считаться преимуществом.

Документы принимаются до 26 марта, а конкурс продлится до 23 апреля.

Справка Finance.ua:

  • Ощадбанк обновил ипотечные программы, снизив процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3 до 4,49 п.п.
  • Ощадбанк снизил процентные ставки по депозитам физических лиц и планирует снижение ставок по кредитам.
По материалам Финансовый клуб
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