Новый премьер обещает продолжить медреформу

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Новое правительство планирует продолжать реформу системы здравоохранения, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе “часа вопросов к правительству” в Верховной Раде в пятницу.
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“По медреформе…мы говорим об этом не первый день. Мы прошли большой путь к медреформе – по субъективным оценкам, до 80% пути уже пройдено. Сегодня разворачиваться назад – это значит разрушить систему здравоохранения. Мы будем двигаться вперед в реформе – нет другого пути”,- сказал он.
Шмыгаль также отметил, что правительство не планирует закрывать медучреждения и увольнять медиков.
“Как говорил министр здравоохранения, мы будем уделять большое внимание двум столпам, для которых эта реформа проводится – это медик и пациент. У нас также нет цели закрыть ни одного учреждения здравоохранения, уволить ни одного медика”,- подчеркнул премьер.
По его словам, определенная сеть опорных больниц не повлечет дискриминации или закрытия остальных медучреждений.
“Сеть опорных больниц определена по параметрам разработанной правительственной методики. Мы не собираемся дискриминировать учреждения здравоохранения или закрывать их”,- подчеркнул он.
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