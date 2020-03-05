0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

Из-за коронавируса в британских школах тестируют ИИ для дистанционного обучения

Из-за коронавируса в британских школах тестируют ИИ для дистанционного обучения

«Учитель-Искусственный интеллект» будет предложен каждому школьнику в Великобритании, который вынужден пропустить школу из-за коронавируса.

Об этом сообщает internetua со ссылкой на The Telegraph.

Программное обеспечение предварительно загружено в классах для учеников начальной и средней школы и предоставляет данные о том, как каждый ребенок учится в школе.

Подобно учителю-человеку, виртуальный преподаватель контролирует процесс обучения, адаптируется к сильным и слабым сторонам ученика и постоянно корректирует планы уроков.

Этот инструмент уже использовался в школах Азии, Ближнего Востока и Италии, которые были вынуждены закрыться из-за вспышки Covid-19.

По данным ООН, коронавирус уже нарушил процесс образования 290 миллионов школьников и студентов по всему миру в 13 странах.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.