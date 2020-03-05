Из-за коронавируса в британских школах тестируют ИИ для дистанционного обучения

«Учитель-Искусственный интеллект» будет предложен каждому школьнику в Великобритании, который вынужден пропустить школу из-за коронавируса.

Об этом сообщает internetua со ссылкой на The Telegraph.

Программное обеспечение предварительно загружено в классах для учеников начальной и средней школы и предоставляет данные о том, как каждый ребенок учится в школе.

Подобно учителю-человеку, виртуальный преподаватель контролирует процесс обучения, адаптируется к сильным и слабым сторонам ученика и постоянно корректирует планы уроков.

Этот инструмент уже использовался в школах Азии, Ближнего Востока и Италии, которые были вынуждены закрыться из-за вспышки Covid-19.

По данным ООН, коронавирус уже нарушил процесс образования 290 миллионов школьников и студентов по всему миру в 13 странах.