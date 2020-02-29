Porsche презентовала супермощный спорткар (фото, видео)

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3 марта в онлайн-режиме состоялась презентация спорткара Porsche, в которой принимал участие бывший гонщик F1 и посол бренда Porsche Марк Уэббер.
Об этом сообщает “Мотор1”.
В издании отмечают, что автомобиль должны были представить на Женевском автосалоне, но из-за отмены мероприятия презентацию новинки провели онлайн.
В качестве силовой установки используется 3,8-литровый битурбооппозитник, который развивает 650 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Это на 70 сил и 50 Нм больше, чем у предшественника.
Фото: Мотор1
С места до 100 км Porsche 911 Turbo S разгоняется за 2,7 секунды (минус 0,2 от времени предыдущего спорткара), до 200 километров в час — за 8,9 секунды.
Максимальная скорость двухдверки составляет 330 километров в час.
Фото: Мотор1
У каналов увеличено поперечное сечение и уменьшено сопротивление потоку.
В оснащение Porsche 911 Turbo S входят полный привод Porsche Traction Management (PTM), спортивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с занижением на 10 миллиметров, амортизаторы которой еще быстрее реагируют на изменения дорожных условий, и спортивная выхлопная система с подвижными заслонками.
Фото: Мотор1
Кроме того, у Turbo-версии 911-го есть выдвижной передний спойлер с пневматическим приводом и увеличенное заднее антикрыло, которое генерирует на 15 процентов больше прижимного усилия.
Также в базовую комплектацию спорткара входят руль GT, пакет Sport Chrono с интегрированным приложением Porsche Track Precision и аудиосистема Bose с объемным звучанием.
В Германии новая модель стоит 216 тысяч 396 евро за купе, а за 911 Turbo S с откидывающимся верхом нужно будет выложить минимум 229 тысяч 962 евро.
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