Porsche презентовала супермощный спорткар (фото, видео)

3 марта в онлайн-режиме состоялась презентация спорткара Porsche, в которой принимал участие бывший гонщик F1 и посол бренда Porsche Марк Уэббер.

Об этом сообщает “Мотор1”.

В издании отмечают, что автомобиль должны были представить на Женевском автосалоне, но из-за отмены мероприятия презентацию новинки провели онлайн.

В качестве силовой установки используется 3,8-литровый битурбооппозитник, который развивает 650 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Это на 70 сил и 50 Нм больше, чем у предшественника.



Фото: Мотор1

С места до 100 км Porsche 911 Turbo S разгоняется за 2,7 секунды (минус 0,2 от времени предыдущего спорткара), до 200 километров в час — за 8,9 секунды.

Максимальная скорость двухдверки составляет 330 километров в час.



Фото: Мотор1

У каналов увеличено поперечное сечение и уменьшено сопротивление потоку.

В оснащение Porsche 911 Turbo S входят полный привод Porsche Traction Management (PTM), спортивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с занижением на 10 миллиметров, амортизаторы которой еще быстрее реагируют на изменения дорожных условий, и спортивная выхлопная система с подвижными заслонками.



Фото: Мотор1

Кроме того, у Turbo-версии 911-го есть выдвижной передний спойлер с пневматическим приводом и увеличенное заднее антикрыло, которое генерирует на 15 процентов больше прижимного усилия.

Также в базовую комплектацию спорткара входят руль GT, пакет Sport Chrono с интегрированным приложением Porsche Track Precision и аудиосистема Bose с объемным звучанием.

В Германии новая модель стоит 216 тысяч 396 евро за купе, а за 911 Turbo S с откидывающимся верхом нужно будет выложить минимум 229 тысяч 962 евро.