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ГНС сообщила о существенной детенизации рынка труда

ГНС сообщила о существенной детенизации рынка труда

В Государственной налоговой службе (ГНС) сообщили о результатах детенизации рынка труда в Украине. В феврале работодатели официально зарегистрировали почти 399,7 тыс. наемных работников.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

“Это на 10,6% больше, чем в феврале прошлого года (361,4 тыс. наемных лиц) и на 2,5% больше, чем в январе этого года (390 тыс. наемных лиц). Значительно возросло и количество граждан, которые официально зарегистрировались субъектами хозяйствования. Их количество составило 31,6 тыс. человек, что на 51,9% больше по сравнению с февралем 2019-го (20,8 тыс.) и на 51,2% по сравнению с январем этого года (20,9 тыс.)”, – сообщили в ГНС.

Справка Finance.ua

  • По результатам исследования украинской экономики, 846 млрд гривен или 23,8% от официального ВВП за 2018 год находится в тени, из них 19,7% ВВП (702 млрд гривен) составляет наличная теневая экономика.
  • Ernst & Young провела подобные исследования в 33 странах мира, среди которых Чехия, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия и другие страны. Исторически уровень теневой экономики среди указанных стран колебался от 10,1% до 26,9% от объема ВВП.
По материалам Finance.UA
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