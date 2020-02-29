ГНС сообщила о существенной детенизации рынка труда

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В Государственной налоговой службе (ГНС) сообщили о результатах детенизации рынка труда в Украине. В феврале работодатели официально зарегистрировали почти 399,7 тыс. наемных работников.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
“Это на 10,6% больше, чем в феврале прошлого года (361,4 тыс. наемных лиц) и на 2,5% больше, чем в январе этого года (390 тыс. наемных лиц). Значительно возросло и количество граждан, которые официально зарегистрировались субъектами хозяйствования. Их количество составило 31,6 тыс. человек, что на 51,9% больше по сравнению с февралем 2019-го (20,8 тыс.) и на 51,2% по сравнению с январем этого года (20,9 тыс.)”, – сообщили в ГНС.
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