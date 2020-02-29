Новое правительство отозвало 82 законопроекта Гончарука

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Правительство Дениса Шмыгаля отозвало из Верховной Рады все законопроекты правительства Алексея Гончарука, которые были представлены в парламент как реформаторские, но не прошли даже первое чтение.
За полгода существования правительства Гончарука в Раду подали 90 проектов, которые не были рассмотрены.
Речь идет о 82 законопроектах и 8 проектах постановлений, 6 из которых касались территориальных границ населенных пунктов (установление границ города Рубежное Луганской области; границ города Рогатина Рогатинского района Ивано-Франковской области; границ города Арциза Арцизского района Одесской области; границ города Городка Городокского района Хмельницкой области; границ города Овруч Овручского района Житомирской области, изменения в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменение и установление границ Бахмутского района Донецкой области), а остальные 2 проекта о согласовании решения Кабинета Министров Украины об отпуске материальных ценностей из неснижаемого запаса государственного материального резерва; и по некоторым вопросам защиты права на свободу мировоззрения и вероисповедания верующих Крымской епархии Украинской православной церкви (православной церкви Украины) и сохранения помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги.
Среди законопроектов были 4 ратификации межгосударственных соглашений, 1 многостороннее международное соглашение (присоединение к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА) и 77 обычных законопроектов, в том числе 65 – изменения в действующие законы и кодексы, например, 7 законопроектов с изменениями в Бюджетный кодекс, 3 – изменения в Налоговый кодекс. В отозванном пакете находится и «антиколомойский» банковский законопроект № 2571, от принятия которого зависит подписание новой программы с МВФ.
Еще 12 законопроектов – это базовые законы:
5 проектов (одно постановление и 4 законопроекта) были представлены в Раду Гончаруком 4 марта до голосования отставки и сразу после нее были отозваны Шмыгалем.
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