Новое правительство отозвало 82 законопроекта Гончарука

Правительство Дениса Шмыгаля отозвало из Верховной Рады все законопроекты правительства Алексея Гончарука, которые были представлены в парламент как реформаторские, но не прошли даже первое чтение.

За полгода существования правительства Гончарука в Раду подали 90 проектов, которые не были рассмотрены.

Речь идет о 82 законопроектах и 8 проектах постановлений, 6 из которых касались территориальных границ населенных пунктов (установление границ города Рубежное Луганской области; границ города Рогатина Рогатинского района Ивано-Франковской области; границ города Арциза Арцизского района Одесской области; границ города Городка Городокского района Хмельницкой области; границ города Овруч Овручского района Житомирской области, изменения в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменение и установление границ Бахмутского района Донецкой области), а остальные 2 проекта о согласовании решения Кабинета Министров Украины об отпуске материальных ценностей из неснижаемого запаса государственного материального резерва; и по некоторым вопросам защиты права на свободу мировоззрения и вероисповедания верующих Крымской епархии Украинской православной церкви (православной церкви Украины) и сохранения помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги.

Среди законопроектов были 4 ратификации межгосударственных соглашений, 1 многостороннее международное соглашение (присоединение к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА) и 77 обычных законопроектов, в том числе 65 – изменения в действующие законы и кодексы, например, 7 законопроектов с изменениями в Бюджетный кодекс, 3 – изменения в Налоговый кодекс. В отозванном пакете находится и «антиколомойский» банковский законопроект № 2571, от принятия которого зависит подписание новой программы с МВФ.

Еще 12 законопроектов – это базовые законы:

законопроект № 2708 «О труде» (вместо советского КЗоТа);

№ 2418 «Об Общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2020-2021 годы»;

№ 2482 «О Таможенном тарифе Украины»;

№ 2613 «О саморегулировании хозяйственной и профессиональной деятельности»;

№ 2685 «О мультимодальных перевозках»;

№ 2699 «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта”;

№ 2706 «О медиации»;

№ 2804 «Об основах административно-территориального устройства Украины»;

№ 2831 «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации»;

№ 3047 «О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве»;

№ 3117 «О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения»;

№ 3149 «О возмещении ущерба потерпевшим от насильственных уголовных правонарушений».

5 проектов (одно постановление и 4 законопроекта) были представлены в Раду Гончаруком 4 марта до голосования отставки и сразу после нее были отозваны Шмыгалем.