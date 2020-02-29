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Новое правительство продолжит сотрудничество с МВФ - премьер Шмыгаль

Новое правительство продолжит сотрудничество с МВФ - премьер Шмыгаль

Украина не изменит своих приоритетов в реформах и продолжит сотрудничать с Международным валютным фондом после смены правительства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабмина.

«Смена Правительства означает, что мы хотим еще более качественных и быстрых реформ в Украине. Правительство продолжит взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины», – заявил Шмыгаль.

По его словам, целью работы нового правительства является достижение долгосрочного благосостояния украинцев и устойчивого экономического роста.

О продолжении сотрудничества с МВФ сообщил и глава Министерства финансов Игорь Уманский, который ранее критиковал МВФ и заявлял, что Украине нужно обращаться с фондом жестче. В частности, Уманский 6 марта должен встретиться с главой представительства МВФ в Украине Йостой Люнгманом.

По материалам hromadske.tv
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