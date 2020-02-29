Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с экономическими трудностями из-за коронавируса.

Об этом сообщается на сайте компании.

Авиакомпания обанкротилась после помощи консорциума Connect Airways, который инвестировал более £135 млн.

Flybe выполняла рейсы между 85 городами в Европе и обслуживала 38% внутренних перелетов в Великобритании.

Ежегодно компания перевозила около восьми миллионов пассажиров.