Шмыгаль: вопрос продажи земли должен решаться на референдуме

Вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться на всеукраинском референдуме.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала “1+1”.

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“Я сторонник рыночной экономики… вопрос модели рынка земли действительно дискуссионный и должен обсуждаться… Дискуссия в парламенте продолжается, сегодня преодолели отметку в 3 тысячи поправок, осталось 1500. Конечно, я сторонник, чтобы рынок земли был открыт для украинцев, в первую очередь. Конечно, вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться на референдуме всеукраинском”, — сказал Шмыгаль.

Шмыгаль добавил, что вопрос открытия рынка земли должен в дальнейшем обсуждаться.

“Мы не собираемся продавать украинскую землю. Мы даем право распоряжаться своим… Мы хотим украинцам дать право распоряжаться своим”, — добавил он.