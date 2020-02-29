Украина выплатила более $768 млн валютных долгов, из них $213 млн - по кредиту МВФ

В феврале 2020 года Украина истратила 768,8 миллиона долларов на погашение государственного валютного долга. 213,6 миллиона долларов из этой суммы выплатили по кредитам Международного валютного фонда.

Об этом сообщают в Национальном банке Украины.

По данным НБУ, в феврале государство погасило 417,2 миллиона долларов по облигациям внутреннего государственного займа (облигациям, которые выпускаются на внутреннем рынке Украины). Еще 22,7 миллиона долларов Украина выплатила по евробондам, 213,6 миллиона долларов – по кредитам МВФ.

«Остальные средства уплачена по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями», – отмечают в Нацбанке.

Средства на выплату государственного валютного долга брали из золотовалютных резервов. В то же время, в течение февраля резервы пополнили на 202,3 миллиона долларов от продажи правительством новых валютных облигаций.