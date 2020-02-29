AMD анонсировала самый мощный суперкомпьютер в мире (фото)

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Компания AMD анонсировала новый суперкомпьютер El Capitan, который еще до ввода в эксплуатацию претендует на звание самого производительного решения в мире. Одной из ключевых особенностей будущей новинки станет использование фирменных процессоров вендора на базе новейшей архитектуры и графических процессоров Radeon – все это обеспечит ей рекордную вычислительную мощность.
В основу конфигурации суперкомпьютера лягут процессоры AMD EPYC Genoa, построенные на архитектуре Zen 4, анонс потребительских чипов на базе которой запланирован лишь на следующий год.
Актуальная архитектура, которую AMD по-прежнему использует в новых поколениях процессоров – Zen 2. Разработку новинки AMD осуществляла в сотрудничестве с Национальной лабораторией имени Лоуренса Ливермора Министерства энергетики США и компанией HPE.
El Capitan, запуск которого запланирован на 2023-й, также получит ускорители вычислений Radeon Instinct. Каждый узел суперкомпьютера будет включать один CPU и четыре графических процессора, суммарное количество узлов разработчиками не сообщается.
Фото: 4pda.ru
Ожидаемая производительность полученного комплекса оценивается в 2 экзафлопса при выполнении операций с двойной точностью. По заявлению создателей суперкомпьютера, он будет мощнее, чем 200 высокопроизводительных решений из всемирного списка топ-500, вместе взятых.
“Мы рады сотрудничеству с компанией AMD, в рамках которой мы объединим архитектуру HPE Cray Shasta с новейшими процессорами AMD EPYC и графическими процессорами Radeon Instinct. Благодаря этому партнерству мы сможем предоставить передовую технологию для поддержки критически важных рабочих нагрузок HPC и ИИ для Национальной лаборатории энергетики имени Лоуренса Ливермора”,– отметил Питер Унгаро, старший вице-президент и глава бизнес-подразделения HPC и Mission Critical Solutions в HPE.
El Capitan будет отвечать требованиям Национальной администрации по ядерной безопасности по обеспечению безопасности и защиты ядерных запасов страны. Точный перечень задач, которые будет выполнять суперкомпьютер, не сообщается.
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