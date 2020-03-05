У электрических Harley-Davidson будет собственный логотип (фото)

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Американский производитель предлагает уже несколько электрических двухколесников во главе с LiveWire. У всех будущих электробайков будет новая эмблема.
Harley-Davidson подала заявку в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). В ней содержится изображение двух эмблем для “электрических мотоциклов и конструкционных частей для них”.
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Первый электрический байк Harley-Davidson LiveWire не стал таким успешным, как бы того хотелось производителю, однако это не остановило американцев от дальнейшего развития в этом направлении.
Фото из открытых источников
Линейка уже включает несколько батарейных машин, а со временем она должна расшириться. К 2027 году Harley рассчитывает выпускать по миллиону мотоциклов в год.
Фото из открытых источников
Пока не ясно, какой из двух логотипов будет использоваться для мотоциклов, а какой – для велосипедов или скутеров. Тем не менее, обе эмблемы безошибочно выдают электричность продукта, на который будут нанесены, а также принадлежность к марке H-D.
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