Появились первые фотографии нового Genesis G80 (фото)

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Genesis, премиальный суббренд Hyundai, опубликовал первые официальные изображения модели G80 нового поколения.
Седан изменился снаружи и внутри – дизайн выполнен в стиле недавнего кроссовера GV80, а интерьер и вовсе скопирован со старшей модели за исключением некоторых деталей.
В основу новинки легла та же архитектура, на которой базируется и GV80. Седан получил продольно расположенный двигатель и привод на заднюю ось, а полноприводная трансмиссия доступна в качестве опции. Скорее всего, седан получит бензиновые двигатели с турбонагнетателем объемом 2,5 и 3,5 литра мощностью 305 и 375 лошадиных сил соответственно и турбодизель 3.0 (278 сил), которые также будут позаимствованы у кроссовера. Коробка передач – восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Фото: Motor
Характерной чертой линейки Genesis стали светодиодные полосы, расположенные в два яруса, в фарах, задних фонарях и по бокам на крыльях. Со сменой поколения очертания G80 несколько изменились: теперь у седана более покатая линия крыши, а заднее стекло имеет больший угол наклона, что делает его похожим на лифтбэк.
Фото: Motor
В салоне появился 14,5-дюймовый экран мультимедийной системы, на смену классическому рычагу переключения передач пришла шайба, а также с кроссовера GV80 перекочевал блок климатической системы. При этом у G80 другой руль и чуть по-иному оформленная центральная консоль.
Фото: Motor
Новинка поступит в продажу на домашнем рынке уже в марте, а позже доберется и до других рынков.
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