В Германии испытали необычное аэротакси (видео)

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Летательный аппарат Tensor 600X успешно завершил свой первый полет. На тестах аппарат достиг скорости до 130 км/ч и высоты полета до 500 метров.
Были произведены несколько взлетов и посадок, а также тесты на стабильность и управляемость, отмечают разработчики из Fraundorfer Aeronautics.
«Первый испытательный полет прошел к нашему полному удовлетворению и показал не только правильность наших расчетов, но и впечатляющий потенциал технологии. Наше видение – летать в областях, в которых ранее это было невозможно. После семи лет разработки Tensor 600X мы доказали, что наша технология готова к практике», – сказал Кристоф Фраундорфер, основатель и генеральный директор Fraundorfer Aeronautics.
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Успешным первым полетом компания демонстрирует эффективность своей запатентованной технологии.
«Это позволяет взлететь вертикально; он тихий, простой в использовании и дешевый в полете. Он эффективен и предназначен для альтернативных приводов и уже отвечает стандартам безопасности, которые составляют основу для необходимых юридических разрешений», – говорится в сообщении компании.
Этот экземпляр Tensor 600X был оборудован бензиновым двигателем Rotax 915S. При этом разработчики предполагают, что аппарат также может быть оснащен электромотором, который питается от батареи или топливной ячейки.
Tensor 600X работает по принципу автожира. Это винтокрылый летательный аппарат, который для создания подъемной силы использует несущий винт, свободно вращающийся в режиме авторотации. Кроме того, крыло создает дополнительный подъем, тем самым повышая производительность и устойчивость. Этот аппарат примерно в два раза эффективнее аналогичного вертолета, имеет дальность полета 600 км и максимальную крейсерскую скорость 200 км/ч.
Концепция машины подготовлена для всех форм мобильности. Tensor 600X предназначен для различных типов приводов, таких как электрические и водородные. Использование в автономном режиме также возможно.
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