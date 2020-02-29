Tesla поставила партию электрокаров без чипа автопилота

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В Китае компания Tesla поставила ряд электрокаров Model 3 локального производства с устаревшим чипом автопилота, который фактически не обеспечивал полной автономности авто.
В некоторых случаях электроника серьезно ограничивала возможности системы авто, пишет Pandaily со ссылкой на публикации покупателей.
В сообщении отмечается, что несколько владельцев Model 3, которые были выпущены на заводе в Шанхае, заметили, что номер чипа автопилота не совпадает с заявленным FSD-компьютером (Full Self-Driving) Tesla, несмотря на то, что он указан в торговых документах электрокара.
В ответ Tesla выступила с заявлением, что на машины попало устаревшее оборудование из-за проблем в цепочке поставок”.
“Чипы HW2.5 и HW3.0 практически одинаковы для владельцев, которые не приобрели дополнительную услугу FSD (автопилот)”, – заявила Tesla. “Мы установим последнюю версию HW3. 0 для всех пользователей, которые приобрели FSD”.
Tesla также обещает предоставить бесплатные услуги по замене всем владельцам китайских Model 3, чтобы обновить чип HW2.5 на HW3.0 “по мере восстановления производственных мощностей и цепочек поставок”.
В то же время в американской компании так и не пояснили, как именно цепочка поставок повлияла на установление устаревших чипов на электрокары.
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