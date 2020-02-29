Киев планирует приобрести 200 новых автобусов

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Столица, согласно Стратегии развития Киева до 2025 планирует, приобрести 200 новых автобусов.
Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
“Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития сегодня поддержала соответствующий проект решения “О разрешении коммунальному предприятию “Киевпастранс” на приобретение автобусов на условиях лизинга”, – говорится в сообщении.
Так, планируется купить 120 единиц транспортного средства, длиной не менее 12 метров, и еще 80 единиц, длиной 18,5 метра.
“Изношенность автобусного парка КП “Киевпастранс” составляет 75%. Согласно Стратегии развития Киева, эта цифра не должна превышать 25%. За период 2018-2019 годов было приобретено всего 9 автобусов большой и особо большой вместимости. Поэтому сегодня мы говорим о дополнительных 200 единицах. Стоимость лизинга – 50,7 миллиона евро. За эти средства Киев приобретет современные автобусы, полностью приспособленные для обслуживания всех слоев населения. Доля низкого уровня пола – 100%. Салоны и кабины оборудованы кондиционерами, соответствие экологическим стандартам не ниже EURO-5”, – отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников.
Срок лизинга – 36 месяцев от даты подписания первого акта приема-передачи, но не позднее 31 декабря 2023 года.
В случае принятия проекта решения на заседании Киевсовета, КП “Киевпастранс” должно согласовать финансовые обязательства с ЕБРР. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА при подаче бюджетных запросов к проектам бюджета города на 2021-2024 годы – включать в них потребность в средствах для возмещения стоимости предмета лизинга.
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