Президент объяснил "хаос" с платежками в январе и феврале

Кабмин под руководством премьер-министра Алексея Гончарука провалил коммуникацию о платежках за газ для населения.

Такое заявление сделал во время выступления в парламенте Президент Владимир Зеленский.

“Мы действительно подписали контракт на транзит газа, мы встретили зиму с рекордными запасами в хранилищах, снизили цену на газ для населения. Сегодня она на 35% ниже, чем в прошлом году. И самая низкая за четыре года. Но люди запутались из-за хаоса с платежами в январе и феврале. Где-то они стали меньше, где-то – нет. Кому-то насчитали абонплату за доставку газа на несколько месяцев вперед. Где-то посчитали тем, кто газом не пользуется. Фактически, я думаю, правительство провалило разъяснительную кампанию, коммуникации и разъяснительную работу с местными властями для того, чтобы люди во всех регионах почувствовали уменьшение платежки за тепло”, – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что “это не единственное, что нужно уменьшать”.