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Toyota отзывает 3,2 млн авто из-за проблем с топливным насосом

Toyota отзывает 3,2 млн авто из-за проблем с топливным насосом

Японская автомобильная корпорация Toyota в среду, 4 марта, объявила об отзыве 3,2 миллиона автомобилей по всему миру для решения проблемы с топливным насосом.

Об этом сообщает Reuters.

Под отзыв попадают модели Toyota и Lexus, выпускаемые с 2013 модельного года.

Сообщается, что Toyota начала изучение проблемы топливного насоса в июне, когда получила массовые претензии владельцев автомобилей, которые жаловались на неровную работу двигателя, незапуск двигателя и потерю мощности при движении на низких скоростях. В январе автопроизводитель сообщил Национальной администрации безопасности дорожного движения США, что ему известно о 66 полевых отчетах и 2 571 претензии по гарантии, связанных с отказами топливных насосов.

Во время кампании по отзыву дилеры заменят проблемные топливные насосы на новые.

По материалам Корреспондент.net
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