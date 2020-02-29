Toyota отзывает 3,2 млн авто из-за проблем с топливным насосом

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Японская автомобильная корпорация Toyota в среду, 4 марта, объявила об отзыве 3,2 миллиона автомобилей по всему миру для решения проблемы с топливным насосом.
Об этом сообщает Reuters.
Под отзыв попадают модели Toyota и Lexus, выпускаемые с 2013 модельного года.
Сообщается, что Toyota начала изучение проблемы топливного насоса в июне, когда получила массовые претензии владельцев автомобилей, которые жаловались на неровную работу двигателя, незапуск двигателя и потерю мощности при движении на низких скоростях. В январе автопроизводитель сообщил Национальной администрации безопасности дорожного движения США, что ему известно о 66 полевых отчетах и 2 571 претензии по гарантии, связанных с отказами топливных насосов.
Во время кампании по отзыву дилеры заменят проблемные топливные насосы на новые.
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