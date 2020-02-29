ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей

Представители стран ОПЕК на встрече в Вене согласовали необходимость дополнительного снижения нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в четверг, 5 марта.

Отмечается, что пока неизвестно, какой объем дополнительного снижения готовы взять на себя страны ОПЕК, в частности Саудовская Аравия, поскольку Россия не поддерживала дополнительные сокращения.

По данным агентства, среди стран ОПЕК также не было полного консенсуса относительно существенного дополнительного снижения.

Исходя из пропорционального распределения дополнительной нагрузки, на страны, не входящие в ОПЕК, в таком случае придется около 580 тыс. б/с.

Как сообщают источники агентства Bloomberg, страны ОПЕК ожидают, что при общем сокращении в 1,5 млн б/с страны не-ОПЕК обеспечат сокращение в 500 тыс. б/с.