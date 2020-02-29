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Кабмин отозвал законопроект "О труде"

Кабмин отозвал законопроект "О труде"

Кабинет Министров отозвал проект Закона о труде №2708, которым планировалось ввести новое трудовое законодательство.

Об этом свидетельствует информация с карточки законопроекта на веб-портале Верховной Рады.

В разделе о состоянии прохождения документа указывается, что 4 марта 2020 года – проект закона “О труде” отозван.

Ранее мониторинговая Миссия Европейской конфедерации профсоюзов – Панъевропейского регионального совета Международной конфедерации профсоюзов во главе с Генеральным секретарем Лукой Висентини, которая находилась в Украине 25-27 февраля 2020 года, заявила о необходимости изменений законопроекта №2708, которым предлагается ввести новое трудовое законодательство.

Визиту Миссии предшествовали акции мобилизации, которые были проведены в странах Европы и мира. Профсоюзные организации США, Австрии, Швеции, Грузии, Беларуси, Молдовы, Киргизии, Кении, Ганы, Туниса, Алюании, Малайзии, Танзании, Ливана и Сербии солидарно выступили против законопроекта №2708 “О труде” и №2681 “О профсоюзах”.

Эксперты выступили против отдельных положений проекта закона о труде. В частности, профсоюзы считают, что законопроект лишает работников защиты, а профсоюзные комитеты – способности их защищать.

Справка Finance.ua

По сравнению с действующим трудовым законодательством в законопроект “О труде” дополнительно было включено регулирование таких вопросов:

  • порядок заключения обязательного письменного трудового договора и различных видов срочных трудовых договоров;
  • определение на законодательном уровне понятия трудовых отношений и признаков их наличия;
  • урегулирование гибких форм организации труда, надомного, дистанционного труда и труда домашних работников;
  • выплата денежной компенсации за каждый день уменьшения срока предупреждения при расторжении трудового договора;
  • усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы;
  • внедрение новых подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в том числе на основе процедур медиации;
  • нормирование процедуры организации и проведения забастовок, распространение норм коллективных договоров и соглашений.
По материалам УКРИНФОРМ
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