Кабмин отозвал законопроект "О труде"

Кабинет Министров отозвал проект Закона о труде №2708, которым планировалось ввести новое трудовое законодательство.

Об этом свидетельствует информация с карточки законопроекта на веб-портале Верховной Рады.

В разделе о состоянии прохождения документа указывается, что 4 марта 2020 года – проект закона “О труде” отозван.

Ранее мониторинговая Миссия Европейской конфедерации профсоюзов – Панъевропейского регионального совета Международной конфедерации профсоюзов во главе с Генеральным секретарем Лукой Висентини, которая находилась в Украине 25-27 февраля 2020 года, заявила о необходимости изменений законопроекта №2708, которым предлагается ввести новое трудовое законодательство.

Визиту Миссии предшествовали акции мобилизации, которые были проведены в странах Европы и мира. Профсоюзные организации США, Австрии, Швеции, Грузии, Беларуси, Молдовы, Киргизии, Кении, Ганы, Туниса, Алюании, Малайзии, Танзании, Ливана и Сербии солидарно выступили против законопроекта №2708 “О труде” и №2681 “О профсоюзах”.

Эксперты выступили против отдельных положений проекта закона о труде. В частности, профсоюзы считают, что законопроект лишает работников защиты, а профсоюзные комитеты – способности их защищать.

Справка Finance.ua

По сравнению с действующим трудовым законодательством в законопроект “О труде” дополнительно было включено регулирование таких вопросов: