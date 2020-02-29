Кабмин отозвал законопроект "О труде"

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Кабинет Министров отозвал проект Закона о труде №2708, которым планировалось ввести новое трудовое законодательство.
Об этом свидетельствует информация с карточки законопроекта на веб-портале Верховной Рады.
В разделе о состоянии прохождения документа указывается, что 4 марта 2020 года – проект закона “О труде” отозван.
Ранее мониторинговая Миссия Европейской конфедерации профсоюзов – Панъевропейского регионального совета Международной конфедерации профсоюзов во главе с Генеральным секретарем Лукой Висентини, которая находилась в Украине 25-27 февраля 2020 года, заявила о необходимости изменений законопроекта №2708, которым предлагается ввести новое трудовое законодательство.
Визиту Миссии предшествовали акции мобилизации, которые были проведены в странах Европы и мира. Профсоюзные организации США, Австрии, Швеции, Грузии, Беларуси, Молдовы, Киргизии, Кении, Ганы, Туниса, Алюании, Малайзии, Танзании, Ливана и Сербии солидарно выступили против законопроекта №2708 “О труде” и №2681 “О профсоюзах”.
Эксперты выступили против отдельных положений проекта закона о труде. В частности, профсоюзы считают, что законопроект лишает работников защиты, а профсоюзные комитеты – способности их защищать.
По сравнению с действующим трудовым законодательством в законопроект “О труде” дополнительно было включено регулирование таких вопросов:
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