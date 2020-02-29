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Российский госбанк будет пытаться взыскать с Украины более 268 млн грн за рубежом

Российский госбанк будет пытаться взыскать с Украины более 268 млн грн за рубежом

Российский государственный «Внешэкономбанк» («ВЭБ») заявил, что потребует в международных судах взыскать с Украины компенсацию за принудительную продажу акций его украинского дочернего «Проминвестбанка».

Об этом заявил старший вице-президент правового блока «ВЭБ» Игорь Краснов в сообщении, распространенном среди российских СМИ.

«Мы приложим все законные усилия для компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций», – заявил Краснов.

5 марта в Украине принудительно продали контрольный пакет акций «Проминвестбанка» за 268,7 миллиона гривен. Продажа состоялась несмотря на запрет, который наложил Стокгольмский арбитраж.

Отметим, что в июне 2019 года «ВЭБ» подал иск в Стокгольмский арбитраж, в котором обвинил Украину в «экспроприации имущества», в частности в принудительной конфискации акций «Проминвестбанка». Также «ВЭБ» требовал, чтобы Стокгольмский арбитраж наложил временный запрет на проведение любых действий по отчуждению акций «Проминвестбанка».

По материалам hromadske.tv
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