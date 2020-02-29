Российский госбанк будет пытаться взыскать с Украины более 268 млн грн за рубежом

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Российский государственный «Внешэкономбанк» («ВЭБ») заявил, что потребует в международных судах взыскать с Украины компенсацию за принудительную продажу акций его украинского дочернего «Проминвестбанка».
Об этом заявил старший вице-президент правового блока «ВЭБ» Игорь Краснов в сообщении, распространенном среди российских СМИ.
«Мы приложим все законные усилия для компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций», – заявил Краснов.
5 марта в Украине принудительно продали контрольный пакет акций «Проминвестбанка» за 268,7 миллиона гривен. Продажа состоялась несмотря на запрет, который наложил Стокгольмский арбитраж.
Отметим, что в июне 2019 года «ВЭБ» подал иск в Стокгольмский арбитраж, в котором обвинил Украину в «экспроприации имущества», в частности в принудительной конфискации акций «Проминвестбанка». Также «ВЭБ» требовал, чтобы Стокгольмский арбитраж наложил временный запрет на проведение любых действий по отчуждению акций «Проминвестбанка».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Электроэнергия для населения подорожает2 ч. назад - 1664 12
Украина хочет заключить долгосрочный контракт на поставки газа из США – министр энергетикиВчера, 16:11 - 1320 11
Ипотека в Украине: почти каждый седьмой украинец нуждается в собственном жильеВчера, 21:00 - 1167 7
"Очень похоже на Польшу": в НБУ рассказали о переломном для Украины этапе6 ч. назад - 2521 6
Рынок новостроек за 10 лет: как изменились стоимость жилья и предложения застройщиков5 ч. назад - 1800 5
Проведут аудит Пенсионного фонда: что это означаетВчера, 19:22 - 7212 1
Назначен новый премьер-министр УкраиныВчера, 18:19 - 4229 1
"Дію" подключили к госреестрамВчера, 14:04 - 3703 4
"Укрпошта" заявила о готовности предоставить рабочие места сотрудникам "Ин Тайма"Вчера, 14:31 - 2709 2
"Очень похоже на Польшу": в НБУ рассказали о переломном для Украины этапе6 ч. назад - 2521 6
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)Вчера, 14:10 - 266 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 366 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 2384
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1211 6
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)26.02.2020, 11:13 - 6836