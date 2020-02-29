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Продолжается регистрация на конференцию «OpenEcoPay2020: Открытая экосистема цифровых платежей».
Конференция состоится 11 марта 2020 года в киевском бизнес-центре SENATOR (ул. Московская 32/2).
Представляем экспертов, которые примут участие в работе конференции:
Ольга Васильева (НБУ), John Erik Setsaas (Signicat, Норвегия), Александр Карпов (Ассоциация “EMA”), Сергей Скабелкин (эксперт в сфере мобильного банкинга), Мариам Матиашвили (LeoGaming), Юрий Задоя (КОНКОРД банк), Сергей Коптик (Киевстар), Дмитрий Сторожик (Golden Dimension), Кристина Кармазина (ПриватБанк), Игорь Филипенко (RBC Group), Виталий Весельский (KPMG), Максим Глотов (Baker McKenzie), Игорь Полищук (Ощадбанк) и другие.
В программе:
В ходе конференции пройдут две панельные дискуссии:
- OpenBanking is coming. Актуальные вопросы внедрения открытого банкинга в Украине.
- Цифровизация платежей. Как инвестировать разумно?
В панельных дискуссиях эксперты обсудят острые вопросы изменяющегося платежного законодательства и эффективности цифровых технологий.
Предварительна программа «OpenEcoPay2020: Открытая экосистема цифровых платежей»
Интеллектуальный партнер конференции – KPMG.
Спонсоры конференции – Golden Dimension, LeoGaming, КОНКОРД банк
Промо-партнер конференции – компания КТС (ООО «Карточные Технологии и Системы»
Присоединяйтесь к ведущим экспертам в сфере платежных, карточных и идентификационных технологий, банковского обслуживания и финтеха, а также специалистам в сфере Digital – Digital Transformation Officers, Data Protection Officers, Chief Data Officers, Chief Digital Officers, Data governance analysts, юристам и пр., чтобы быть в курсе свежих тенденций и инноваций рынка платежных и финансовых услуг, узнать об изменении платёжного законодательства в платёжной сфере, о лучших практиках в сфере Digital, обсудить перспективы и стратегические вопросы эффективного развития бизнеса, обменяться опытом, найти новых партнеров и новые идеи для успешного роста.
По вопросам партнерства, спонсорских и маркетинговых возможностей обращайтесь к организаторам.
Организатор конференции – журнал «ФУЭТЕ»:
+38 (044) 525-11-32, +38 (067) 23-880-72, +38 (050) 312-96-62
tatyana@fuete.info, alla@fuete.info, amid4@ua.fm
Ждем вас на конференции
«OpenEcoPay2020: Открытая экосистема цифровых платежей»!
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