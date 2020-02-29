Пакеты малыша будут покупать через Prozorro

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Кабмин принял постановление об определении порядка предоставления пакета малыша семьям, в которых родился ребенок, за бюджетные средства. Это постановление делегирует закупки пакета малыша централизованной закупочной организации – государственному учреждению “Профессиональные закупки”.
Вскоре в системе Prozorro будет объявлен тендер ожидаемой стоимостью закупки 1,6 млрд грн. Количество пакетов – 331 тысяча.
Что это даст. Благодаря проведению закупки пакетов малыша через систему электронных закупок Prozorro, каждый гражданин сможет увидеть ход тендера, цены и условия договора.
“С сентября 2018 года более 420 тысяч молодых родителей получили “пакеты малыша”. Это важный и масштабный социальный проект, который помогает обеспечить новорожденных всем необходимым в первый месяц их жизни. До недавнего времени в интересах Украины эти закупки проводило управление ООН по обслуживанию проектов – UNOPS. Но сейчас в Украине есть все возможности, чтобы делать это самостоятельно. Тем более, что у нас действует признанная на международном уровне система Prozorro, а также начала работу первая централизованная закупочная организация”, – отметила министр социальной политики Юлия Соколовская.
Перечень товаров, которые будут входить в пакеты малыша, пока не изменится:
В ГУ “Профессиональные закупки” планируют добиться существенной экономии заложенных средств через конкуренцию участников на аукционах Prozorro. Будущий поставщик будет обеспечить полный цикл закупки – от сбора товаров и формирования бэби-боксов до их доставки в родильные дома.
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