Межбанк: гривна укрепилась к доллару

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Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 24,76/24,78 UAH/USD.
В течение 15 минут с момента открытия курс оказался на уровне 24,75/24,77 UAH/USD.
К 10:30 курс безналичного доллара опустился до 24,74/24,76 UAH/USD. К 10:40 курс доллара на Межбанке продолжил снижение к отметке 24,72/24,74 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,81 / 24,84
евро – 27,57 / 27,60
российский рубль – 0,3742 / 0,3748
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