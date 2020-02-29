Межбанк: гривна укрепилась к доллару

Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 24,76/24,78 UAH/USD.

В течение 15 минут с момента открытия курс оказался на уровне 24,75/24,77 UAH/USD.

К 10:30 курс безналичного доллара опустился до 24,74/24,76 UAH/USD. К 10:40 курс доллара на Межбанке продолжил снижение к отметке 24,72/24,74 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,81 / 24,84

евро – 27,57 / 27,60

российский рубль – 0,3742 / 0,3748

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