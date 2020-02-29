На "Центрэнерго" сменился руководитель

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Правительство согласилось с предложением Фонда госимущества о назначении экс-гендиректора компании “Технова” (Черниговская ТЭЦ) Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора ПАО “Центрэнерго”.
Распоряжение Кабмина было опубликовано 4 марта.
В то же время окружной административный суд Киева 28 февраля запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции “Центрэнерго”, в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр.
Истцом выступил один из двух членов набсовета “Центрэнерго”, которые были назначены 6 ноября прошлого года акционером компании Ярославом Громко.
Согласно данным компании, речь идет либо о Михаиле Горбане, либо о Михаиле Столетнем – оба на тот момент работали в национализированном ПриватБанке юрисконсультами.
Член набсовета в своем иске указал, что полномочия менять гендиректора “Центрэнерго” и дирекцию (по представлению гендиректора) согласно уставу принадлежат исключительно набсовету, и суд согласился с его доводами.
Премьер-министр Алексей Гончарук, ушедший 4 марта в отставку, 26 февраля заявил о согласованном правительством решении сменить руководителя “Центрэнерго”, а позже подтвердил свое намерение добиться исполнения этого решения.
Собеседник, приближенный к уволенному Гончаруку, считает, что одной из главных причин его отставки стало решение о замене руководства компании “Центрэнерго” и трех облэнерго.
По мнению источника, именно решение правительства Гончарука от 26 февраля стало окончательной причиной его отставки.
Кроме того, во время выступления в сессионном зале 4 марта Гончарук говорил о “Центрэнерго”.
“В сентябре журналисты спросили меня о борьбе с коррупцией и привели пример “Центрэнерго”. Я пообещал, что до конца отопительного сезона мы решим этот вопрос – и мы это сделали. Решение по этой компании уже принято”, – заявлял Гончарук.
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