Как вырос в Украине за год средний размер пенсии

Средний размер пенсии в Украине в 2019 году вырос на 437 гривен. По состоянию на 1 января 2020 года составил 3083 гривны.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

ПФУ обеспечил ежемесячное финансирование и выплату пенсий 11,3 млн пенсионеров. Также было назначено 378,8 тыс. новых пенсий и проведено 5 автоматических перерасчетов пенсий.

Ранее сообщалось, что Украина почти готова к накопительной пенсионной системе. Государственная казначейская служба Украины технически почти готова к введению в стране накопительной пенсионной системы, которая предполагает, что каждый работающий гражданин может осуществлять платежи на свой персональный пенсионный счет, а после достижения пенсионного возраста получать дополнительные выплаты за счет сделанных взносов.

Справка Finance.ua:

82,7% пенсионеров получают пенсию в 4 тыс. грн, что ниже фактического прожиточного минимума.

Доходы фонда за октябрь-декабрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 16,9% с 98,7 млрд грн до 115,4 млрд грн.

Минимальная пенсия по возрасту у лиц, достигших возраста 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин – 30 лет страхового стажа, с 1 января 2020 составляет 1889 грн.