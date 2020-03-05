Сравнили зарплаты женщин и мужчин в Украине

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о среднемесячной заработной плате женщин и мужчин за IV квартал 2019 года.

Об этом сообщает Госстат.

Среднемесячная зарплата женщин в IV квартале 2019 года составляет 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).

Женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам:

В I квартале 2019 года зарплата женщин была 8 473 грн 77,2% от зарплаты мужчин (10 968 грн),

во II квартале – 9 210 грн или 77,8% от зарплаты мужчин (11 838 грн),

в III квартале – 9 348,42 грн или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 грн).

Справка Finance.ua:

В течение 2019 года заработная плата среднестатистического украинца выросла на 19,6%.

Минимальная зарплата в мире и Украине: Украина в рейтинге роста зарплаты заняла 15 место. Выяснилось, что в 5 странах «минималка» не выросла, а в Казахстане и вовсе уменьшилась из-за страхового взноса.

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