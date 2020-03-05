До 1 апреля обязательно нужно заключить декларацию с врачом (инфографика)

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С 1 апреля в Украине начнет действовать Программа медицинских гарантий.
Только при наличии направления от семейного доктора можно будет получить:
Что надо иметь с 1 апреля пациенту:
Направление на посещение гинеколога, психиатра, нарколога, фтизиатра и стоматолога не требуется.
Экстренная медицинская помощь будет оказана пациенту в любом случае, даже если у него нет подписанной с врачом декларации.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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