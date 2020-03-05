До 1 апреля обязательно нужно заключить декларацию с врачом (инфографика)

С 1 апреля в Украине начнет действовать Программа медицинских гарантий.

Только при наличии направления от семейного доктора можно будет получить:

бесплатную амбулаторную и стационарную медицинскую помощь,

хирургическое вмешательство,

пройти обследование, сделать анализы, диагностику,

получить необходимые лекарства.

Что надо иметь с 1 апреля пациенту:

подписанную декларацию с семейным врачом (педиатром или терапевтом);

направление на консультацию специалистов, амбулаторные обследования, госпитализацию, услуги медицинской реабилитации и паллиативной помощи от своего лечащего врача.

Направление на посещение гинеколога, психиатра, нарколога, фтизиатра и стоматолога не требуется.

Экстренная медицинская помощь будет оказана пациенту в любом случае, даже если у него нет подписанной с врачом декларации.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.