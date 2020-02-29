Гетманцев рассказал, кого коснется антиофшорный закон

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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил НВ Бизнес в интервью, как будет работать закон 1210, который, в частности, направлен на прекращение оттока капитала в офшоры.
«Если мы продаем с вами большое предприятие, которое расположено на территории Украины, путем продажи корпоративных прав его собственника за границей, в Украине должен платиться налог на репатриацию. Так как это доход с источником происхождения из Украины. Сегодня, госбюджет ничего не получает. Мы с вами знаем очень известный кейс, когда за 300 миллионов было продано большое предприятие при прошлой власти, и бюджет ничего не получил. На самом деле это настолько распространенная схема, что ее применяет весь бизнес. Мы считаем, что это несправедливо. Мы считаем, что если активы в компании, которые находятся за границей на 50% и более, расположены здесь, в Украине, то от этой сделки бюджет Украины должен получить налог. Мы считаем, что доход от этой сделки — это доход с источником происхождения с территории Украины. Поэтому, пожалуйста, будьте любезны, заплатите налог на репатриацию. И в законе предусмотрены четкие механизмы, как это все делать», — сказал он.
По словам Гетманцева, нормы этого закона, который сейчас находится на подписи у президента Украины Владимира Зеленского, коснутся не только крупных компаний. «Мы говорим о любых компаниях, о маленьком даже заводике, который точно так же может продаваться. Также речь идет о недвижимости, которая может продаваться таким образом. Поэтому здесь вам точную цифру никто не назовет. Но сам принцип я вам только что рассказал, — сказал он. — Теперь – постоянные представительства. Если здесь, на территории Украины, кто-то осуществляет представительство нерезидента фактически, не юридически, но осуществляет деятельность на территории Украины, фактически распоряжаясь имуществом нерезидента, мы считаем, что это лицо для целей налогообложения является постоянным представительством. И оно должно платить налог на прибыль».
Насколько станет невыгодным для украинского бизнеса использовать офшоры после принятия соответствующего закона, Гетманцев затруднился ответить.
«Выгодно или невыгодно, пусть решает бизнес. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что, если ты получил прибыль за границей, причем разные есть виды этой прибыли, может быть прибыль от активных операций, тогда мы не облагаем эту прибыль. А есть прибыль от пассивных операций, ее мы облагаем. Если ты получил прибыль за границей, ты должен заплатить с нее налог как резидент Украины. Речь идет о пассивных доходах. Поэтому здесь мы вводим нормальные цивилизованные правила, которые говорят о том, что с прибыли, которая получается на территории Украины, надо платить, первое. Второе, налог должен платить со своих доходов украинский налоговый резидент. Если ты резидент налоговый, то ты должен платить налог с тех доходов, которые ты получаешь за границей», — рассказал он.
Гетманцев отметил, что гастарбайтеров этот закон не коснется. «Это направлено исключительно на крупный бизнес, который работает за границей или с нерезидентами. Поэтому 1210 наших граждан, работающих за границей, никак не коснется», — подчеркнул он.
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