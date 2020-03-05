0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 155 0

Государственные исполнители смогут блокировать счета должников

Государственные исполнители смогут блокировать счета должников

Минюст расширит функции нотариусов и государственных исполнителей и разрешит им налагать арест на имущество должника.

Об этом рассказал начальник Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (г. Киев) Кирилл Миненко.

«Из интересных планируемых нововведений – установление активного взаимодействия государственных исполнителей с реестрами: то есть, по системному взаимодействию между банком и Государственной исполнительной службой, государственный исполнитель сможет наложить арест на имущество должника.

Это будет побуждать должника выполнять обязательства, чтобы кредитор получил те средства, на которые он имеет право, по решению суда или по договору, если например была исполнительная надпись нотариуса. Мы работаем над тем, чтобы круг банков был расширен, сейчас мы общаемся с Национальным банком Украины, чтобы ввести такую ​​систему как на государственные банки, так и на коммерческие банки в обязательном порядке», – отметил Миненко.

Кроме этого, Кирилл Миненко рассказал о проекте, который предоставит регистраторам возможность регистрировать в системе Минюста судебные решения.

«Дополнительно, еще есть проекты по регистрации решений суда регистраторами в системе Министерства юстиции и обмена документами между судебной администрацией и Минюстом. То есть решение суда – оно автоматически попадает регистратору, регистратор автоматически его выполняет и регистрирует. Эта процедура будет происходить максимально автоматизированно, через пути взаимодействия между судебной ветвью власти и исполнительной ветвью в лице Министерства юстиции Украины», – сообщил он.

По материалам Судебно-юридическая газета
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.