Государственные исполнители смогут блокировать счета должников

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Минюст расширит функции нотариусов и государственных исполнителей и разрешит им налагать арест на имущество должника.
Об этом рассказал начальник Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (г. Киев) Кирилл Миненко.
«Из интересных планируемых нововведений – установление активного взаимодействия государственных исполнителей с реестрами: то есть, по системному взаимодействию между банком и Государственной исполнительной службой, государственный исполнитель сможет наложить арест на имущество должника.
Это будет побуждать должника выполнять обязательства, чтобы кредитор получил те средства, на которые он имеет право, по решению суда или по договору, если например была исполнительная надпись нотариуса. Мы работаем над тем, чтобы круг банков был расширен, сейчас мы общаемся с Национальным банком Украины, чтобы ввести такую систему как на государственные банки, так и на коммерческие банки в обязательном порядке», – отметил Миненко.
Кроме этого, Кирилл Миненко рассказал о проекте, который предоставит регистраторам возможность регистрировать в системе Минюста судебные решения.
«Дополнительно, еще есть проекты по регистрации решений суда регистраторами в системе Министерства юстиции и обмена документами между судебной администрацией и Минюстом. То есть решение суда – оно автоматически попадает регистратору, регистратор автоматически его выполняет и регистрирует. Эта процедура будет происходить максимально автоматизированно, через пути взаимодействия между судебной ветвью власти и исполнительной ветвью в лице Министерства юстиции Украины», – сообщил он.
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