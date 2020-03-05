Пенсии в Украине: чего ожидать вместо обещанной индексации

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Среди украинцев царят панические настроения в связи с запланированной на 1 марта 2020 года индексацией пенсий, которая так и не состоялась. Об этом пишут украинские СМИ.
Ожидается, что к 2023 году средняя пенсия в Украине вырастет на 1200 грн. Отдельным категориям пенсионеров будут увеличивать выплаты еще более быстрыми темпами. Это касается старейших и тех, у кого самые низкие доходы – по крайней мере, так пообещала министр социальной политики Юлия Соколовская.
Также министр наконец дала ответ на “социальный” вопрос, который в последние недели особенно волновал медиа и общество: будет ли в марте плановая индексация выплат для большинства украинских пенсионеров? Она заверила, что индексация будет, но только в сентябре. При этом она акцентировала на законодательной норме, согласно которой сроки перерасчета пенсий зависят от экономической ситуации в государстве, от наполнения бюджета ПФУ и решения Кабинета министров.
Эксперты отмечают, что порядок индексации и перерасчета пенсий определен статьей 42 Закона “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” с внесенными в октябре 2017 года изменениями. Таким образом, перенос индексации действительно не противоречит законодательству.
С 1 марта должны были проиндексировать:
Кому не будут проиндексированы пенсии:
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