Пенсии в Украине: чего ожидать вместо обещанной индексации

Среди украинцев царят панические настроения в связи с запланированной на 1 марта 2020 года индексацией пенсий, которая так и не состоялась. Об этом пишут украинские СМИ.

Ожидается, что к 2023 году средняя пенсия в Украине вырастет на 1200 грн. Отдельным категориям пенсионеров будут увеличивать выплаты еще более быстрыми темпами. Это касается старейших и тех, у кого самые низкие доходы – по крайней мере, так пообещала министр социальной политики Юлия Соколовская.

Также министр наконец дала ответ на “социальный” вопрос, который в последние недели особенно волновал медиа и общество: будет ли в марте плановая индексация выплат для большинства украинских пенсионеров? Она заверила, что индексация будет, но только в сентябре. При этом она акцентировала на законодательной норме, согласно которой сроки перерасчета пенсий зависят от экономической ситуации в государстве, от наполнения бюджета ПФУ и решения Кабинета министров.

Эксперты отмечают, что порядок индексации и перерасчета пенсий определен статьей 42 Закона “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” с внесенными в октябре 2017 года изменениями. Таким образом, перенос индексации действительно не противоречит законодательству.

Справка Finance.ua:

С 1 марта должны были проиндексировать:

по возрасту – 8,6 млн человек (75,4%);

по инвалидности – 1,4 млн человек (12,8%);

по потере кормильца – 0,63 млн человек (5,7%);

по выслуге лет (медработники и учителя, которые имеют не менее 30 лет стажа работы по профессии) – 0,619 млн человек (5,4%).

Кому не будут проиндексированы пенсии:

госслужащим; научным работникам; помощникам народных депутатов; тем, кто получает максимальные пенсии (на сегодня – 16 380 грн); тем, кто получает специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры, в том числе судьи – 3,3 тыс. человек);