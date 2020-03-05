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«Гелендваген» через несколько лет станет электромобилем (фото)

«Гелендваген» через несколько лет станет электромобилем (фото)

В ближайшие несколько лет компания Mercedes-Benz начнет выпускать электрическую версию своего легендарного внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Об этом рассказал председатель концерна Daimler AG Ола Каллениус.

«Мы уже начали работать над концептом электрического G-Wagen. Мы знаем, как люди любят этот автомобиль. Для нас он тоже очень важен. В мире сейчас увеличиваются продажи электромобилей. Поэтому через несколько лет в продаже появится электрический G-Wagen», — сказал Каллениус.

«Гелендваген»

Mercedes-Benz G-Class выпускают с 1979 года. Некоторое время назад появились слухи, что его хотят снять с серийного производства. Однако, на «Гелендваген» опять увеличился спрос, поэтому его продолжают выпускать. Так, в 2019 году в мире продали 34 912 внедорожников G-Class, что на 60% больше, чем в 2017 году.

Пока никаких подробностей про электрический «Гелик» у нас нет. Но мы уверены, что он получит мощную электрическую силовую установку и очень емкую батарею, благодаря которой у него будет большой запас хода. Мы также уверены, что этот автомобиль сохранит свой традиционный «квадратный» дизайн кузова и отличные внедорожные характеристики.

По материалам autonews.ua
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