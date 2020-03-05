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Как идет строительство Подольско-Воскресенского моста (фото)

Как идет строительство Подольско-Воскресенского моста (фото)

Проезжую часть Подольско-Воскресенского моста начнут асфальтировать уже в мае этого года.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

Сейчас там бетонируют установленный две недели назад прогон моста со стороны Троещины.

“Несколько недель назад специалисты установили 70-тонные балки новой части мостового перехода через Русановское озеро. Делали это с помощью современных сверхмощных домкратов, которые уже показали свою эффективность на строительстве Шулявского путепровода”, – отметил Кличко.


Фото КГГА: Подольско-Воскресенский мост

Началась установка на этих балках бетонных плит и их укреплений.

“Нам осталось еще метров 200, и мы выйдем на работы по строительству съездов. Кстати, уже идет обустройство насыпи там, где будет съезд с моста на левом берегу”, – подчеркнул киевский градоначальник.

Фото КГГА: Подольско-Воскресенский мост

По материалам Finance.UA
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