Как идет строительство Подольско-Воскресенского моста (фото)

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Проезжую часть Подольско-Воскресенского моста начнут асфальтировать уже в мае этого года.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.
Сейчас там бетонируют установленный две недели назад прогон моста со стороны Троещины.
“Несколько недель назад специалисты установили 70-тонные балки новой части мостового перехода через Русановское озеро. Делали это с помощью современных сверхмощных домкратов, которые уже показали свою эффективность на строительстве Шулявского путепровода”, – отметил Кличко.
Фото КГГА: Подольско-Воскресенский мост
Началась установка на этих балках бетонных плит и их укреплений.
“Нам осталось еще метров 200, и мы выйдем на работы по строительству съездов. Кстати, уже идет обустройство насыпи там, где будет съезд с моста на левом берегу”, – подчеркнул киевский градоначальник.
Фото КГГА: Подольско-Воскресенский мост
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