Volkswagen прекращает разработку автомобилей на газомоторном топливе

Компания Volkswagen (VW) объявила о прекращении разработки автомобилей, работающих на газомоторном топливе (CNG), поскольку намерена полностью сосредоточиться на выпуске электромобилей.

В интервью газете Handelsblatt директор по развитию VW Франк Вельш (Frank Welsch) сообщил, что в прошлом году компания продала по всему миру всего 110 000 автомобилей, работающих на компримированном природном газе. Этого недостаточно для оправдания дальнейших инвестиций в данное направление.

По словам Вельша, выпуск 19 моделей марок VW, Audi, Skoda и Seat с газобаллонным оборудованием будет продолжен, но «у них не будет преемников». Он добавил, что эти автомобили не пользуются особо высокой популярностью у клиентов.

Жизненный цикл моделей автомобилей составляет около 7 лет, так что автомобилям на CNG отведено не так уж и много времени. Тем более, что через лет пять в Европе планируют ввести новый экологический стандарт «Евро-7» с более строгими нормами по выбросам вредных веществ, что сделает невозможным использование целого ряда моторов VW, работающих на газе.

Вельш подчеркнул, что отказ от дальнейшей модернизации автомобилей на CNG позволит VW сосредоточиться на электромобилях с нулевыми выбросами, которые компания планирует превратить в мейнстрим в ближайшие годы.