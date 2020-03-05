Украина сохранила статус частично свободной страны (инфографика)

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Украина сохранила статус “частично свободной” страны в рейтинге “Свобода в мире в 2020 году” правозащитной организации Freedom House.
Украина получила в рейтинге 62 балла, что несколько больше, чем в прошлом году (60 баллов).
Что этому способствовало – проведение свободных демократических выборов президента и парламента, которые продемонстрировали наличие динамической модели конкуренции в украинской политике.
В то же время у Украины остается много работы по развитию демократии, которую сдерживают подконтрольность медиа олигархам, слабое состояние верховенства права и широко распространенная безнаказанность за насилие над журналистами и правозащитниками.
Страны Not Free. Протестные движения по всему миру продемонстрировали широкий общественный запрос на лучшее государственное управление, они были не в состоянии изменить общие тенденции снижения уровня свободы. Эти тенденции проявились не только в авторитарных странах вроде России, Китая или Ирана, но и в крупнейших демократиях мира – Индии и США.
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