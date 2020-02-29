"Дію" подключили к госреестрам

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Портал государственных услуг “Дiя” подключили к реестрам, из которых украинцы могут получать информацию в кабинете гражданина.
Об этом пишет пресс-служба сервиса в Facebook.
Реестры, которые стали доступны в приложении:
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Золотая виза" за инвестиции от $100 тысяч: украинское гражданство для иностранцевВчера, 15:43 - 3022 16
Какими должны быть ставки по депозитам, чтобы ипотека подешевела до 10% — банкир5 ч. назад - 3477 15
Иностранные инвесторы стали вкладывать меньше денег в государственный долг Украины из-за коронавируса — НацбанкВчера, 15:18 - 1230 10
Государство продаст единственного производителя соли в Украине — АртемсольВчера, 19:46 - 1113 7
В Украине планируют реформировать Государственную службу занятостиВчера, 20:19 - 528 4
Morgan Stanley обновил прогноз курса гривны к концу 2020 годаВчера, 15:00 - 9149 2
Украинец просил у людей телефон, чтобы позвонить, и взламывал их банкинг (фото)Вчера, 16:14 - 8440 1
Межбанк: доллар пошел на повышениеВчера, 17:30 - 3557 1
Какими должны быть ставки по депозитам, чтобы ипотека подешевела до 10% — банкир5 ч. назад - 3477 15
"Золотая виза" за инвестиции от $100 тысяч: украинское гражданство для иностранцевВчера, 15:43 - 3022 16
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)Вчера, 15:10 - 235 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 2199
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1086 5
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)26.02.2020, 11:13 - 6611
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 2187