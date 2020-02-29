"Дію" подключили к госреестрам

Портал государственных услуг “Дiя” подключили к реестрам, из которых украинцы могут получать информацию в кабинете гражданина.

Об этом пишет пресс-служба сервиса в Facebook.

Реестры, которые стали доступны в приложении:

ЕГР (Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований). Информация о ЧП и КВЭД ы, связанные с пользователем юридические лица и общественные формирования.

ГРВП (Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество). Информация о вашем недвижимом имуществе. Квартиры и дома.

ЕГР ТС (Единый государственный реестр транспортных средств). Данные по техпаспорту и водительскому удостоверению.

ГЗК (Государственный земельный кадастр). Права собственности на земельные участки.

Справка Finance.ua:

Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт.

В приложении “Дія” планируют добавить еще и квитанцию за коммунальные услуги, которая там будет отображаться.

В течение следующих 3 лет планируется перевести в электронный формат все государственные услуги.

Кабинет Министров Украины разрешил использовать приложение государства в смартфоне «Дія» для удостоверения личности во время путешествий самолетом или поездом.

Министерство цифровой трансформации планирует запустить сервис через приложение “Дiя”, который позволит открывать и закрывать ФЛП .

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