Межбанк: доллар начал среду со снижения

Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 25,00/25,02 UAH/USD.

В течении двадцати минут с момента открытия курс не изменил своего положения.

К 10:30 курс безналичного доллара опустился до 24,98/25,00 UAH/USD. К 10:40 курс доллара на Межбанке продолжил снижение к отметке 24,97/24,99 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,98 / 25,00

евро – 27,78 / 27,81

российский рубль – 0,3753 / 0,3758

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