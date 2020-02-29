Межбанк: доллар начал среду со снижения

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Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 25,00/25,02 UAH/USD.
В течении двадцати минут с момента открытия курс не изменил своего положения.
К 10:30 курс безналичного доллара опустился до 24,98/25,00 UAH/USD. К 10:40 курс доллара на Межбанке продолжил снижение к отметке 24,97/24,99 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,98 / 25,00
евро – 27,78 / 27,81
российский рубль – 0,3753 / 0,3758
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