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НАБУ открыло дело против Нефедова

НАБУ открыло дело против Нефедова

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Об этом сообщают РБК-Украина источники в НАБУ.

НАБУ открыло дело по решению суда.

“Мы выполнили решение суда и открыли уголовное производство”, – сказал источник в НАБУ.

По информации неназванного заявителя, группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

Он также утверждает, что в результате таких действий государство якобы понесло убытки на сумму свыше 40 млн гривен. Сам глава таможенной службы в комментарии РБК-Украина заявил, что это “дело” инициировано его недоброжелателями.

По материалам Економічна Правда
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