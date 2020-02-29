НАБУ открыло дело против Нефедова

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Об этом сообщают РБК-Украина источники в НАБУ.
НАБУ открыло дело по решению суда.
“Мы выполнили решение суда и открыли уголовное производство”, – сказал источник в НАБУ.
По информации неназванного заявителя, группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.
Он также утверждает, что в результате таких действий государство якобы понесло убытки на сумму свыше 40 млн гривен. Сам глава таможенной службы в комментарии РБК-Украина заявил, что это “дело” инициировано его недоброжелателями.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Золотая виза" за инвестиции от $100 тысяч: украинское гражданство для иностранцевВчера, 15:43 - 2762 16
Какими должны быть ставки по депозитам, чтобы ипотека подешевела до 10% — банкир3 ч. назад - 2444 12
Иностранные инвесторы стали вкладывать меньше денег в государственный долг Украины из-за коронавируса — НацбанкВчера, 15:18 - 1141 10
Государство продаст единственного производителя соли в Украине — АртемсольВчера, 19:46 - 918 6
В Украине планируют реформировать Государственную службу занятостиВчера, 20:19 - 442 4
Morgan Stanley обновил прогноз курса гривны к концу 2020 годаВчера, 15:00 - 8898 2
Украинец просил у людей телефон, чтобы позвонить, и взламывал их банкинг (фото)Вчера, 16:14 - 8234 1
Межбанк: доллар пошел на повышениеВчера, 17:30 - 3401 1
"Золотая виза" за инвестиции от $100 тысяч: украинское гражданство для иностранцевВчера, 15:43 - 2762 16
Какими должны быть ставки по депозитам, чтобы ипотека подешевела до 10% — банкир3 ч. назад - 2444 12
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)Вчера, 15:10 - 222 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 2178
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1072 5
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)26.02.2020, 11:13 - 6581
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 2169