ФРС экстренно снизила ставку из-за коронавируса

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Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает Bloomberg.
Не дожидаясь намеченного на 18 марта заседания, ФРС снижает ставку федеральных фондов на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25% годовых.
Голосование за экстренное сокращение диапазона ставки до 1-1,25% было единогласным. Экстренное изменение процентной ставки (вне календарного заседания) американский центробанк проводит 9-й раз в своей истории и впервые с кризиса 2008 года.
“Коронавирус создает эволюционирующие риски для экономической деятельности”, – говорится в заявлении ФРС.
ФРС также заявила, что “внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив и будет использовать свои инструменты и действовать надлежащим образом для поддержки экономики”.
В заявлении ФРС также говорится, что “фундаментальные показатели экономики США остаются сильными”.
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