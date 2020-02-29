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ФРС экстренно снизила ставку из-за коронавируса

ФРС экстренно снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Не дожидаясь намеченного на 18 марта заседания, ФРС снижает ставку федеральных фондов на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25% годовых.

Голосование за экстренное сокращение диапазона ставки до 1-1,25% было единогласным. Экстренное изменение процентной ставки (вне календарного заседания) американский центробанк проводит 9-й раз в своей истории и впервые с кризиса 2008 года.

“Коронавирус создает эволюционирующие риски для экономической деятельности”, – говорится в заявлении ФРС.

ФРС также заявила, что “внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив и будет использовать свои инструменты и действовать надлежащим образом для поддержки экономики”.

В заявлении ФРС также говорится, что “фундаментальные показатели экономики США остаются сильными”.

По материалам Економічна Правда
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