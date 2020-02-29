Межбанк: доллар пошел на повышение

Во вторник торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 24,92/24,95 UAH/USD. По состоянию на 11:10 курсы доллара на Межбанке оказались на отметке 24,88 /24,91 UAH/USD.

Около 12:10 доллар, выйдя в реальную сферу, повысился до уровня 24,93/24,95 UAH/USD.

По состоянию на 14:40 котировки доллара продолжили повышение и оказались в указанный час на отметке 24,97/24,99 UAH/USD. Около 15:50 доллар поднялся к отметке 24,99/25,02 UAH/USD.

По состоянию на 16:40 курсы доллара на Межбанке оказались на отметке 24,98 /25,00 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,95 / 24,97

евро – 27,72 / 27,74

российский рубль – 0,3761 / 0,3766

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1202 / 1,1203

Курсы валют на Межбанке

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