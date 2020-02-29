SkyUp отменила часть рейсов в Италию

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Вспышка коронавируса на севере Италии стала причиной отмены полетов в город Турин украинским лоукостером SkyUp, говорится в пресс-службе авиакомпании.
Сообщается, что рейсы в Турин будут приостановлены с четверга, 5 марта.
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“У нас большие планы на Италию. В этом году полетная программа предусматривает более десяти направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации”, – заявил генеральный директор SkyUp Евгений Хайнацкий.
Авиакомпания обещает вернуть деньги пассажиров, чьи билеты были раскуплены, или переоформить их на другие маршруты.
“Для замены недоступны Испания, Португалия, Италия. Все другие варианты обсуждаются индивидуально”, – отметили в пресс-службе компании.
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