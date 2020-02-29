Беларусь хочет достроить нефтепровод "Дружба" в направлении балтийских портов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Беларуси Александр Лукашенко актуализировал задачи по поиску новых поставщиков нефти и по выстраиванию логистики доставки сырья. Соответствующие заявления он сделал 3 марта на совещании по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году.
Об этом пишет сайт “Сегодня”.
В частности, Лукашенко поручил правительству ускорить строительство необходимой инфраструктуры на белорусском участке нефтепровода “Дружба” в балтийском направлении.
“Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И 100-120 млн долларов мы сами найдем на эти перемычки”, – заявил Лукашенко на совещании с правительством, комментируя проект по транспортировке нефти из балтийских портов по “Дружбе”.
Глава Беларуси заявил, что госсекретарь США Майк Помпео обещал ему поддержку в этом вопросе.
“С госсекретарем я на эту тему говорил – помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили 1 млрд долларов для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти”, – сказал президент.
“В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики”, – добавил он.
Для этого надо решить вопрос с улучшением логистики, в первую очередь по поставке трубопроводным транспортом.
“Это же не проблема построить. Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам”, – сказал Лукашенко.
Сейчас транспортировку нефти из Клайпеды до Новополоцка осуществляют Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).
По территории Беларуси проходят две ветки нефтепровода “Дружба” – южная и северная. Южная ветка используется для транзита российской нефти в Украину, Венгрию, Словакию, Чехию и для поставки сырья на Мозырский НПЗ. По северной ветке (трубопровод филиала “Новополоцк”) российская нефть поставляется до НПЗ “Нафтан”, транзит нефти по этой ветке в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.
В марте Беларусь начнет прокачку азербайджанской нефти от ГНКАР на Мозырский НПЗ с территории Украины по нефтепроводу “Одесса-Броды”. Инфраструктура нефтепровода для этого готова.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Айтишникам облегчат налоговую нагрузку, но запретят внешнеэкономическую деятельностьПозавчера, 21:30 - 25106 23
"Золотая виза" за инвестиции от $100 тысяч: украинское гражданство для иностранцевВчера, 15:43 - 2013 14
Иностранные инвесторы стали вкладывать меньше денег в государственный долг Украины из-за коронавируса — НацбанкВчера, 15:18 - 765 7
Гетманцев об "антиколомойском" законе: компромиссной версии для МВФ еще нетВчера, 10:16 - 631 4
Укрзализныця: рентабельность пригородных перевозок составляет минус 900%Вчера, 08:11 - 1309 3
Morgan Stanley обновил прогноз курса гривны к концу 2020 годаВчера, 15:00 - 7268 2
Украинец просил у людей телефон, чтобы позвонить, и взламывал их банкинг (фото)Вчера, 16:14 - 6077
Коронавирус и падение спроса на ОВГЗ: что ждать от курса в марте?Вчера, 09:03 - 4423 1
Межбанк: доллар пошел на повышениеВчера, 17:30 - 2401 1
"Золотая виза" за инвестиции от $100 тысяч: украинское гражданство для иностранцевВчера, 15:43 - 2013 14
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)Вчера, 15:10 - 152 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 2098
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1035 5
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)26.02.2020, 11:13 - 6456
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 2103