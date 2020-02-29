Беларусь хочет достроить нефтепровод "Дружба" в направлении балтийских портов

Президент Беларуси Александр Лукашенко актуализировал задачи по поиску новых поставщиков нефти и по выстраиванию логистики доставки сырья. Соответствующие заявления он сделал 3 марта на совещании по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году.

Об этом пишет сайт “Сегодня”.

В частности, Лукашенко поручил правительству ускорить строительство необходимой инфраструктуры на белорусском участке нефтепровода “Дружба” в балтийском направлении.

“Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И 100-120 млн долларов мы сами найдем на эти перемычки”, – заявил Лукашенко на совещании с правительством, комментируя проект по транспортировке нефти из балтийских портов по “Дружбе”.

Глава Беларуси заявил, что госсекретарь США Майк Помпео обещал ему поддержку в этом вопросе.

“С госсекретарем я на эту тему говорил – помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили 1 млрд долларов для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти”, – сказал президент.

“В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики”, – добавил он.

Для этого надо решить вопрос с улучшением логистики, в первую очередь по поставке трубопроводным транспортом.

“Это же не проблема построить. Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам”, – сказал Лукашенко.

Сейчас транспортировку нефти из Клайпеды до Новополоцка осуществляют Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).

По территории Беларуси проходят две ветки нефтепровода “Дружба” – южная и северная. Южная ветка используется для транзита российской нефти в Украину, Венгрию, Словакию, Чехию и для поставки сырья на Мозырский НПЗ. По северной ветке (трубопровод филиала “Новополоцк”) российская нефть поставляется до НПЗ “Нафтан”, транзит нефти по этой ветке в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

В марте Беларусь начнет прокачку азербайджанской нефти от ГНКАР на Мозырский НПЗ с территории Украины по нефтепроводу “Одесса-Броды”. Инфраструктура нефтепровода для этого готова.